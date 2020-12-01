Онищенко объяснил, почему не стоит делать КТ без назначения врача
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, почему не стоит делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача. По мнению эксперта, россиянам надо с осторожностью относиться к дополнительному радиационному облучению, так как нагрузка на организм довольно высока.
— В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики. И смотреть на ее необходимость, — считает Онищенко.
Не стоит делать КТ самостоятельно, в платных клиниках, даже при наличии коронавируса, сообщает Nation news.
Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала возникновение у человека иммунитета к коронавирусу. Она напомнила, что реакция организма на чужеродный патоген — врожденная способность большинства людей.
— Если мы говорим об иммунитете к COVID-19, то он приобретенный, то есть человек ранее сталкивался с группой коронавирусов, он перенес болезнь в легкой форме, — считает Ярцева.
По мнению эксперта, если человек переболел коронавирусом, то с вероятностью 90 процентов он не заболеет повторно в этом сезоне, так как у него хватит клеток памяти, сообщает «Радио 1».
В Подмосковье дали советы жителям региона, как уберечь кожу при использовании маски для защиты от COVID-19. Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области Наталия Махнева считает, что женщинам необходимо отказаться от использования косметики.
— Если от использования декоративной косметики отказаться не получается, отдавайте предпочтение продуктам с пометкой «некомедогенные», — рекомендует Махнева.
Эксперт также советует ежедневно очищать кожу и использовать увлажняющие средства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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