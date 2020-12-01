Онищенко объяснил, почему не стоит делать КТ без назначения врача

Фото: Официальная страница Геннадия Онищенко

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, почему не стоит делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача. По мнению эксперта, россиянам надо с осторожностью относиться к дополнительному радиационному облучению, так как нагрузка на организм довольно высока.

— В перспективе надо искать кроме КТ и другие возможности для диагностики. И смотреть на ее необходимость, — считает Онищенко.

Не стоит делать КТ самостоятельно, в платных клиниках, даже при наличии коронавируса, сообщает Nation news.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала возникновение у человека иммунитета к коронавирусу. Она напомнила, что реакция организма на чужеродный патоген — врожденная способность большинства людей.

— Если мы говорим об иммунитете к COVID-19, то он приобретенный, то есть человек ранее сталкивался с группой коронавирусов, он перенес болезнь в легкой форме, — считает Ярцева.

По мнению эксперта, если человек переболел коронавирусом, то с вероятностью 90 процентов он не заболеет повторно в этом сезоне, так как у него хватит клеток памяти, сообщает «Радио 1».

В Подмосковье дали советы жителям региона, как уберечь кожу при использовании маски для защиты от COVID-19. Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области Наталия Махнева считает, что женщинам необходимо отказаться от использования косметики.

— Если от использования декоративной косметики отказаться не получается, отдавайте предпочтение продуктам с пометкой «некомедогенные», — рекомендует Махнева.

Эксперт также советует ежедневно очищать кожу и использовать увлажняющие средства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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