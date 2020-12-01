Экспорт подмосковного мороженого с начала года вырос на 12 процентов

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Пресс–служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщила, что область вышла на первое место среди регионов России по объемам экспорта молочной продукции и мороженого, поставки выросли на 12 процентов по сравнению с 2019 годом, пишет «Радио 1».

— Экспорт молочной продукции и мороженого из Подмосковья за девять месяцев текущего года составил 59,4 тысячи тонн. Это на 12 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И по итогам в этой части экспорта область лидирует среди регионов России, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Московская область занимает лидирующие позиции на рынке экспорта молочной продукции второй год подряд. В денежном эквиваленте поставки выросли с 79,3 миллионов долларов до 85,8 миллионов долларов.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Россия должна будет заменить нефтяной экспорт другим в 2030-е годы. Кудрин связывает это с тем, что потребление нефти в будущем начнет снижаться, передает ФАН.

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