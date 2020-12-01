Психолог рассказала, как уберечь свой бюджет от ненужных покупок

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Психолог Ксения Несютина рассказала, что неконтролируемые траты накануне Нового года — проблема прежде всего психологическая, пишет NEWS.ru.

— Потенциальному покупателю важно задать себе простой вопрос: зачем я это собираюсь купить? Например, игрушки порой покупаются из чувства вины и невозможности уделить внимание детям. Если вы дали себе честный ответ относительно цели покупки, то вам сложнее будет приобрести то, что вам в действительности не нужно, — сказала психолог.

Если человек совершает покупку онлайн, лучше всего будет положить выбранные товары в корзину и «дать им полежать» хотя бы полдня, а лучше сутки. На следующий день может оказаться, что половина из выбранных товаров просто не нужна.

Специалист рекомендовала совершать покупки с утра, так как в первой половине дня человек лучше себя контролирует. После сна восприятие еще свежо и совершить покупку на эмоциях сложнее.

Ранее психолог Надежда Римская объяснила, почему женщины покупают много одежды. Она связывает шопоголизм с нехваткой внимания, передает ФАН.

— В основе таких импульсивных покупок стоит элементарная нехватка любви, одиночество, невозможность почувствовать себя реализованным и счастливым. И существует иллюзия, что, покупая какую-то вещь, мы почувствуем это счастье, — объяснила Римская.

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