Ретейлеры предупредили о риске дефицита новогодних игрушек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новогодние игрушки и украшения зарубежного производства могут стать дефицитными товарами. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, адресованном руководству Федеральной таможенной службы.

Как указывают авторы письма, из-за пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер импортеры столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Это грозит срывом поставок и дефицитом определенных товаров.

Президент Ассоциации Антонина Цицулина пояснила, что импортеры не успели вовремя ввезти в страну импортные новогодние игрушки в нужных объемах, а сформировать запас данных товаров на складах не успели.

Трудности создает и прохождение таможенных процедур, на которые уходит дополнительное время, заявляют в Ассоциации. Если же ФТС позволит импортерам ускорить процедуру проверки, этот процессы может стать более оперативным, отметила Антонина Цицулина.

Однако директор Института стратегического анализа Игорь Николаев выразил мнение, что даже если дефицит елочных игрушек действительно возникнет, острой проблемой это не станет из-за снижения покупательной способности части россиян и сокращения трафика в магазинах, пишет «Известия».

Ранее опрос показал, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года.

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