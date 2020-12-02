Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ретейлеры предупредили о риске дефицита новогодних игрушек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ретейлеры предупредили о риске дефицита новогодних игрушек

Татьяна Плотникова

Товары

Новогодние игрушки и украшения зарубежного производства могут стать дефицитными товарами. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, адресованном руководству Федеральной таможенной службы.

Как указывают авторы письма, из-за пандемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ограничительных мер импортеры столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Это грозит срывом поставок и дефицитом определенных товаров.

Президент Ассоциации Антонина Цицулина пояснила, что импортеры не успели вовремя ввезти в страну импортные новогодние игрушки в нужных объемах, а сформировать запас данных товаров на складах не успели.

Трудности создает и прохождение таможенных процедур, на которые уходит дополнительное время, заявляют в Ассоциации. Если же ФТС позволит импортерам ускорить процедуру проверки, этот процессы может стать более оперативным, отметила Антонина Цицулина.

Однако директор Института стратегического анализа Игорь Николаев выразил мнение, что даже если дефицит елочных игрушек действительно возникнет, острой проблемой это не станет из-за снижения покупательной способности части россиян и сокращения трафика в магазинах, пишет «Известия».

Ранее опрос показал, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года.

Читайте также: Бесполезные подарки: что не нужно дарить на Новый год

дефицителочные игрушкиФТС
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте