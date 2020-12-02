Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В среду, 2 декабря, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия обширного антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, осадки не ожидаются.

Температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса, в Подмосковье — от минус шести до минус одного градуса.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 763 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении к концу недели.

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