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Число безработных в России сократилось до 3,2 миллиона человек
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Число безработных в России сократилось до 3,2 миллиона человек

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Количество официально зарегистрированных безработных в России сократилось до 3,201 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития РФ.

В сентябре данный показатель превышал 3,7 миллиона человек, а в октябре, по информации Росстата, он составлял 4,69 миллиона.

Как отметил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, до начала пандемии коронавирусной инфекции в службах занятости были официально зарегистрированы около 800 тысяч россиян. После введения ограничительных мер и повышенных пособий по безработице число желающих встать на учет на биржу труда существенно возросло.

По мере постепенного трудоустройства безработных и с учетом отмены повышенных пособий количество зарегистрированных в службах занятости россиян стало сокращаться, указал Нилов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский также выразил мнение, что в условиях пандемии россияне стали чаще официально вставать на учет в качестве безработных из-за усиления мер государственной поддержки, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что число получателей пособий по безработице в России в 2020 году выросло в пять раз.

Читайте также: Кудрин предположил возможное обострение безработицы в России из-за пандемии

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