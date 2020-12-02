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Соцработники получили 92 тысячи заявок от соблюдающих домашний режим москвичей 
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Соцработники получили 92 тысячи заявок от соблюдающих домашний режим москвичей 

Вероника Кузьминова

Город

Жители столицы, которым предписано соблюдать домашний режим, около 92 тысяч раз обращались за помощью к социальным работникам. Из них 14 тысяч просьб касались доставки продуктов.

— Мы настоятельно просим представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями не выходить за лекарствами в аптеки и поликлиники или за продуктами и товарами первой необходимости в магазины. Специально для вас работает горячая линия и команда центров социального обслуживания. Ежедневно московские соцработники доставляют тысячи килограммов продуктов и товаров первой необходимости прямо до квартиры, — приводятся слова главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака на официальном сайте мэра Москвы.

Полученные за два месяца заявки выполнены на 88 процентов. Уточняется, что чаще всего соцработники доставляют продукты питания и вещи первой необходимости. Общий вес всех доставленных вещей из этой категории составил 83 тонны.

Больше всего — 18 тонн — доставили на север Москвы. Еще 11 тонн продуктов и других товаров отправились на восток столицы. Замыкает тройку лидеров по объемам доставок юг города. В этой части города нуждающиеся в помощи москвичи получили в общей сложности 6,9 тонны продуктов и вещей первой необходимости.

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