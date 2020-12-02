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Более 360 пациентов с COVID проходят лечение в инфекционной больнице № 2
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 360 пациентов с COVID проходят лечение в инфекционной больнице № 2

Вероника Кузьминова

Город

Число пациентов инфекционной клинической больницы № 2, у которых подтвердился коронавирус, составило 367. Об этом сообщила главврач стационара Светлана Краснова в среду, 2 декабря.

— В больнице 785 человек (в том числе 32 в реанимации), из них 367 случаев подтвержденного COVID-19, — написала Краснова в Facebook.

По ее словам, в больнице лечатся 16 детей, а также 30 беременных и рожениц. В реанимации с диагностированным коронавирусом находятся 19 пациентов.

⚡️ 02.12.2020 (277 сутки работы с COVID-19).В больнице 785 человек (в том числе 32 в реанимации), из них 367 случаев,...

Опубликовано Светланой Красновой Вторник, 1 декабря 2020 г.

За последние сутки поступило 53 новых заболевших COVID-19. Выписаны 46 пациентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. При этом менее пяти процентов свободного коечного фонда осталось в 17 регионах страны.

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