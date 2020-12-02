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Подозреваемую в убийстве своего ребенка женщину задержали в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подозреваемую в убийстве своего ребенка женщину задержали в Подмосковье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Женщину, которая подозревается в убийстве своей новорожденной дочери, задержали в Московской области. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону в среду, 2 декабря.

По предварительным данным, тело недавно родившейся девочки нашли в квартире в Мытищах. Смерть ребенка наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

— Установлена роженица — гражданка одного из соседних государств 1990 года рождения, которая, находясь на 38-й неделе беременности, самостоятельно родила ребенка в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия, — говорится на сайте СК.

Мать ребенка задержали. Она находится на допросе у следователя. Уточняется, что СК продолжает расследовать уголовное дело, которое было возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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