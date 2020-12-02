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Свыше 760 человек с COVID-19 проходят лечение в Филатовской больнице Москвы 
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Свыше 760 человек с COVID-19 проходят лечение в Филатовской больнице Москвы 

Вероника Кузьминова

Город

В стационаре Филатовской больницы в Москве лечатся от коронавируса 762 человека. Об этом заявил главный врач Валерий Вечорко в среду, 2 декабря

— Сводка на утро 02.12.20. Всего на лечении — 1337, из них с диагнозом «внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии» — 1218; пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ — 762, — написал Вечорко в Facebook-аккаунте.

#15vsCOVIDСводка на утро 02.12.20Всего на лечении: 1337Из них с диагнозами:Внебольничная пневмонияпредположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Вторник, 1 декабря 2020 г.

Он уточнил, что среди пациентов с коронавирусом есть беременные женщины и родильницы — их 76. Искусственная вентиляция легких понадобилась 66 заразившимся. За сутки в больницу поступили 236 пациентов, 212 человек выписаны.

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