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За сутки в России выявили 25 345 новых случаев коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За сутки в России выявили 25 345 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев коронавируса. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 2 декабря.

Среди регионов лидерами по числу заболевших стали Москва (5191), Петербург (3684) и Подмосковье (1148).

За сутки в России выявили 25 345 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Также от COVID-19 скончались 589 человек, еще 26 882 — вылечились и выписались из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ был выявлен 2 347 401 случай заражения COVID-19. При этом 1 830 349 пациентов переболели и выздоровели, 41 053 — скончались.

Ранее ВОЗ сообщила, что за прошлую неделю коронавирусом заболели почти четыре миллиона человек в мире.

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