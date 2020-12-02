За сутки в России выявили 25 345 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев коронавируса. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 2 декабря.
Среди регионов лидерами по числу заболевших стали Москва (5191), Петербург (3684) и Подмосковье (1148).
Также от COVID-19 скончались 589 человек, еще 26 882 — вылечились и выписались из больниц.
Всего с начала пандемии в РФ был выявлен 2 347 401 случай заражения COVID-19. При этом 1 830 349 пациентов переболели и выздоровели, 41 053 — скончались.
Ранее ВОЗ сообщила, что за прошлую неделю коронавирусом заболели почти четыре миллиона человек в мире.
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