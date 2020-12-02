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Пассажиропоток МЖД сократился в ноябре на 26 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Пассажиропоток МЖД сократился в ноябре на 26 процентов

Вероника Кузьминова

Город

Число пассажиров на Московской железной дороге (МЖД) в ноябре уменьшилось на четверть по сравнению с этим же периодом 2019 года. Об этом сообщили в МЖД в среду, 2 декабря.

Всего за последний осенний месяц текущего года поезда перевезли 46,2 миллиона пассажиров. Это на 26,3 процента меньше, чем в прошлом году. Большая часть людей — примерно 45 миллионов — пользовалась пригородным сообщением. Еще один миллион — маршрутами дальнего следования. Уточняется, что именно второе направление сильнее почувствовало снижение пассажиропотока. В другие города по МЖД отправлялись почти в два раза меньше.

— Пассажирооборот в ноябре 2020 года составил 1,6 миллиарда пассажиро-километров, что на 38,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,2 миллиарда пассажиро-километров (минус 28,3 процента), в дальнем следовании — 453 миллиона пассажиро-километров (минус 54,4 процента), — говорится на сайте МЖД.

Уточняется, что с начала года с вокзалов и станций Московской железной дороги отправлялись 509 миллионов пассажиров, что на 27 процентов меньше аналогичных показателей в 2019 году.

Читайте также: Более 4 миллионов пассажиров воспользовались вокзалами Волоколамская и Пенягино

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