«Понимаешь, что тебя от этого тошнит»: Лолита призналась, что устала от «Голубых огоньков»

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская призналась, что ей совсем не нравится современное телевидение. Она отметила, что российское ТВ очень сильно отстает от моды.

По ее словам, больше всего ей опротивели однообразные новогодние программы. По заверению артистки, участники «Голубых огоньков» демонстрируют крайнюю степень лицемерия своими наигранными улыбками и неискренними эмоциями радости.

— В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит, — пояснила певица.

Милявская также добавила, что в интернете чувствует себя гораздо комфортнее, чем на телевидении, пишет Starhit.

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