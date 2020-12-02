Пожилой москвич ранил пассажира метро на станции «Текстильщики»

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Полиция задержала 63-летнего мужчину, который напал на пассажира метро на станции «Текстильщики» Таганско–Краснопресненской линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в среду, 2 декабря.

Инцидент произошел на эскалаторе. От рук злоумышленника пострадал 29-летний житель российского региона.

— Мужчина рассказал, что при сходе с эскалатора неизвестный гражданин в ходе конфликта из-за малозначительного повода нанес ему удар острым предметом в область тела, после чего скрылся. Полицейские, оценив ситуацию, незамедлительно оказали пассажиру первую доврачебную помощь, сделав перевязку для остановки кровотечения, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи, — говорится на сайте столичного главка.

Там уточнили, что пострадавшего мужчину увезли в больницу. Злоумышленника задержали на территории Юго-Восточного округа Москвы. Им оказался 63-летний мужчина, который не смог объяснить причину своего поступка. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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