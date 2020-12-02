СМИ: Принцу Гарри прочат дальнейший разрыв с королевской семьей

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Принц Гарри и королева Елизавета II планируют провести переговоры в марте 2021 года. Эксперты высказали предположение, что это событие лишь углубит кризис в отношениях между родственниками и может привести к окончательной потере титула Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает издание Daily Express.

По наблюдению историка Анны Уайтлок, королевская семья не ждет от Гарри возвращения на родину. Так, переехавшего в США принца лишили поста генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании. Эта должность перешла его брату — принцу Уильяму. Отмечается, что переговоры уже не способны преодолеть раскол в отношениях Елизаветы II с наследником. Скорее всего, они коснутся допустимости тех или иных коммерческих и медийных проектов принца и его супруги, заключила Уайтлок.

В свою очередь Роберт Лейси, биограф Елизаветы II и автор книги о конфликте британских принцев, предположил, что переговоры приведут к необратимым последствиям для Гарри и Меган Маркл.

— Очевидно, если при пересмотре условий в марте будет сделан вывод, что Гарри и Меган больше не могут оставаться работающими членами королевской семьи, то, весьма вероятно, они потеряют или будут вынуждены расстаться с титулами Его и Ее Королевское Высочество, — приводит издание слова эксперта.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и зарабатывать на жизнь самостоятельно. В ответ Букингемский дворец лишил их права обращения «Ваше Королевское Высочество» и торговой марки Sussex Royal.

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