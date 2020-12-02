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Сотрудник Большого театра скончался на рабочем месте
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сотрудник Большого театра скончался на рабочем месте

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Копьёвский переулок, 3 Карта всех событий

Сотрудник Большого театра скончался на рабочем месте. Об инциденте в правоохранительные органы сообщили днем во вторник, 1 декабря. Приехавшие медики и полицейские зафиксировали смерть уборщика, тело которого было обнаружено коллегами в подсобном помещении. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Юлия Аносова в среду, 2 декабря.

По предварительным данным, данное происшествие не носит криминального характера. Врачи заявили, что внешних признаков насилия не обнаружено. Медики предполагают, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Точная причина будет названа экспертами позже.

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сердечно-сосудистые центрысмертьБольшой театр
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