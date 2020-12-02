Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пилотные показы проекта «Кинокаток» запустили в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В таких кинотеатрах в декабре можно будет увидеть советские сказки и современные новогодние мультфильмы. Проект открылся демонстрацией музыкальной сказки «Мама» в парке «Пехорка» городского округа Балашиха. С 12 декабря в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Реутов можно будет увидеть детскую сказку «Морозко» режиссера Александра Роу, а также и другие фильмы. Расписание работы катков и кинопоказов вывешено на сайтах и в социальных сетях парков-участников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С начала декабря новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вступили в силу в Санкт-Петербурге. В городе изменилась работа кинотеатров, театров, концертных залов. Наполняемость залов этих учреждений не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест, сообщает Nation News.

Ранее Newinform рассказал, что доходы российский кинотеатров из-за пандемии коронавируса в 2020 году сократились на 60 процентов. Убыток составит около 35 миллиардов рублей.

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