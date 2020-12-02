Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Павла Прилучного выписали из больницы после операции
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Павла Прилучного выписали из больницы после операции

Кирилл Николаев

Звезды

Актера Павла Прилучного выписали из московской больницы. В Instagram-stories он опубликовал несколько видео, на которых возвращается домой.

В одном из видеороликов Прилучный ведет машину и смеется вместе с детьми. В других актер показывает прогуливающихся по двору дома питомцев — двух американских стаффордширских терьеров Валю и Тора и чихуахуа Фифу.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная Мирослава Карпович.

Читайте также: СМИ сообщили, что Прилучный подал в полицию заявление о нападении

больницаактерПавел Прилучный
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Все мнения
О проекте