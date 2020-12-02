Павла Прилучного выписали из больницы после операции

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Актера Павла Прилучного выписали из московской больницы. В Instagram-stories он опубликовал несколько видео, на которых возвращается домой.

В одном из видеороликов Прилучный ведет машину и смеется вместе с детьми. В других актер показывает прогуливающихся по двору дома питомцев — двух американских стаффордширских терьеров Валю и Тора и чихуахуа Фифу.

Ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная Мирослава Карпович.

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