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Скончалась звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова
Фото: РИА Новости

Скончалась звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова

Виктория Родимкина

Общество

На 87-м году жизни умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну в фильме «Весна на Заречной улице». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в среду, 2 декабря.

Уточняется, что актриса умерла 1 декабря после продолжительной болезни.

— Ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова, — уточнили на сайте.

Прощание с Ниной Ивановой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.

Нина Иванова — советская киноактриса и режиссер. Первую роль сыграла в десятилетнем возрасте в фильме Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка». Актриса стала известной после фильма Феликса Миронера и Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Кроме того, Нина Иванова играла в фильмах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь» и других.

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