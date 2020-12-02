Москвичи встречают ласок и ежей чаще других краснокнижных животных

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Специалисты Мосприроды посчитали, с какими животными москвичи чаще всего встречались в 2020 году на природных территориях. В списке лидируют ежи и ласки.

Ласки в Красной книге Москвы находятся под третьей категорией редкости. Они были замечены в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь» и «Зеленоградский». Близкие родственники ласок — горностаи — находятся под первой категорией редкости. Редчайших животных в этом году видели в «Царицыно», «Тропарево» и «Теплом Стане», в Битцевском лесу.

Среди представителей Красной книги Москвы в столице были замечены еще девять видов краснокнижных млекопитающих: заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка.

— Ежи тоже порадовали в этом году учетчиков. Встретить ежа — большая удача, наблюдать за ними в природе очень интересно. Их иглы могут достигать в длину трех сантиметров, а их количество на теле животного доходит до 6 тысяч. В случае опасности ежи поджимают лапы и втягивают голову, превращаясь в колючий клубок. К каждой иголке подходит пучок мышц, поднимающих ее в случае опасности. Ежиков в этом году видели в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Тушинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан», в заказнике «Зеленоградский». Ежи занесены в Красную книгу города под второй категорией», — привело сообщение пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы агентство городских новостей «Москва».

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