Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи встречают ласок и ежей чаще других краснокнижных животных
Фото: http://www.moscowzoo.ru

Москвичи встречают ласок и ежей чаще других краснокнижных животных

Анастасия Волоснова

Город

Специалисты Мосприроды посчитали, с какими животными москвичи чаще всего встречались в 2020 году на природных территориях. В списке лидируют ежи и ласки.

Ласки в Красной книге Москвы находятся под третьей категорией редкости. Они были замечены в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», заказниках «Долина реки Сетунь» и «Зеленоградский». Близкие родственники ласок — горностаи — находятся под первой категорией редкости. Редчайших животных в этом году видели в «Царицыно», «Тропарево» и «Теплом Стане», в Битцевском лесу.

Среди представителей Красной книги Москвы в столице были замечены еще девять видов краснокнижных млекопитающих: заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка.

— Ежи тоже порадовали в этом году учетчиков. Встретить ежа — большая удача, наблюдать за ними в природе очень интересно. Их иглы могут достигать в длину трех сантиметров, а их количество на теле животного доходит до 6 тысяч. В случае опасности ежи поджимают лапы и втягивают голову, превращаясь в колючий клубок. К каждой иголке подходит пучок мышц, поднимающих ее в случае опасности. Ежиков в этом году видели в лесопарке «Кусково», природно-исторических парках «Тушинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», на природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан», в заказнике «Зеленоградский». Ежи занесены в Красную книгу города под второй категорией», — привело сообщение пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Московский зоопарк подарил угощение белому медведю Врангелю на 30-летие

паркиприрода Москвызащита редких животных
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Все мнения
О проекте