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Депздрав опроверг сведения о ненадлежащем уходе за ребенком в московской больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Депздрав опроверг сведения о ненадлежащем уходе за ребенком в московской больнице

Кирилл Николаев

Город

Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о ненадлежащем уходе за ребенком в одной из столичных больниц не соответствует действительности. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что ребенок находится под присмотром врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь. Состояние девочки является удовлетворительным. Ситуация находится на контроле у главного врача Морозовской детской больницы. Законные представители ребенка постоянно получают информацию о его состоянии.

После выписки девочки из больницы специалисты временно направят ее в учреждение социальной защиты и окажут всю необходимую помощь. В департаменте подчеркнули, что автор видео без разрешения законных представителей ребенка проводит съемку и выкладывает ее в Сеть. Таким образом нарушается медицинская тайна пациента.

Ранее появилась информация, что следователи организовали проверку в связи с сообщениями в социальных сетях о том, что в одной из больниц Москвы находится на обследовании малолетний ребенок без родителей. Отмечалось, что персонал медицинского учреждения не уделяет ребенку должного внимания, он длительное время находится один в палате.

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