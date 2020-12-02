Власти: Пожар в коллекторе на севере Москвы не повлиял на жизнеобеспечение района
Пожар в коллекторе на севере столицы не оказал влияния на жизнеобеспечение примыкающего района. Об этом в среду, 2 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Пожар никак не отразился на жизнеобеспечении района, примыкающего к этому коллектору, — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, возгорание произошло по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия.
Также было восстановлено электроснабжение 460 человек, отключенных из-за задымления. Обстановка и подробности происшествия устанавливаются.
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