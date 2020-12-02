Врачи рассказали о пользе кофе

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Утро многих людей в мире начинается с кофе, но нередко люди придерживаются мнения, что употребление этого напитка приносит организму вред.

Врачи–диетологи развеяли мифы о вреде кофе и рассказали о пользе этого ароматного напитка, сообщает «МИР 24».

Врач–диетолог Дарья Русакова рассказала, что в кофе она видит больше плюсов, чем минусов, он благоприятно влияет на липидный и холестериновый обмен, выводит лишнюю жидкость из организма, но безусловно существуют люди, которым этот напиток противопоказан.

— Если это натуральный кофе без сахара, то он принесет только пользу. Это хороший антидепрессант, сам запах кофе улучшает настроение, а в сегодняшнее нелегкое время это приятный бонус, — сказала Русакова.

Она отметила, что кофе не способен привести к ожирению – если он не содержит сахара и подсластителей, но этот напиток не рекомендуется давать детям, но если это не крепкий, а слабый напиток с добавлениям молока, то им можно угостить детей школьного возраста.

Врач–диетолог Жанна Ладнова считает, что кофе улучшает психическую и физическую работоспособность, а также повышает устойчивость к стрессовым ситуациям, а также кофе может быть профилактикой ряда онкологических и сердечно–сосудистых заболеваний.

— Кофеин, входящий в состав кофе, блокирует тормозной нейромедиатор аденозин, тем самым усиливая и регулируя процессы возбуждения в коре головного мозга, повышая двигательную активность и снижая усталость и сонливость..., — сказала Ладнова

Она отметила, что кофеин вызывает привыкание и если человек решит поменять свой привычный напиток, он может столкнуться с частыми головными болями, стать раздражительным.

Врач–эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что традиционный утренний кофе нельзя пить на голодный желудок, поскольку это может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ, в частности, гастрита, панкреатита и язвы, передает сайт argumenti.ru.

Ранее испанские диетологи рассказали, что кофе усиливает защитный эффект против сердечно–сосудистых заболеваний и гипертонии, снижает риск развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний, улучшает чувствительность к инсулину. Однако далеко не весь кофе полезен, поэтому необходимо обращать внимание на сорт, степень обжарки и помола зерна, писал ФАН.

Источник: mir24.tv

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