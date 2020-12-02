Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врачи рассказали о пользе кофе
Фото: pixabay.com

Врачи рассказали о пользе кофе

Оксана Васильева

Здоровье

Утро многих людей в мире начинается с кофе, но нередко люди придерживаются мнения, что употребление этого напитка приносит организму вред.

Врачи–диетологи развеяли мифы о вреде кофе и рассказали о пользе этого ароматного напитка, сообщает «МИР 24».

Врач–диетолог Дарья Русакова рассказала, что в кофе она видит больше плюсов, чем минусов, он благоприятно влияет на липидный и холестериновый обмен, выводит лишнюю жидкость из организма, но безусловно существуют люди, которым этот напиток противопоказан.

— Если это натуральный кофе без сахара, то он принесет только пользу. Это хороший антидепрессант, сам запах кофе улучшает настроение, а в сегодняшнее нелегкое время это приятный бонус, — сказала Русакова.

Она отметила, что кофе не способен привести к ожирению – если он не содержит сахара и подсластителей, но этот напиток не рекомендуется давать детям, но если это не крепкий, а слабый напиток с добавлениям молока, то им можно угостить детей школьного возраста.

Врач–диетолог Жанна Ладнова считает, что кофе улучшает психическую и физическую работоспособность, а также повышает устойчивость к стрессовым ситуациям, а также кофе может быть профилактикой ряда онкологических и сердечно–сосудистых заболеваний.

— Кофеин, входящий в состав кофе, блокирует тормозной нейромедиатор аденозин, тем самым усиливая и регулируя процессы возбуждения в коре головного мозга, повышая двигательную активность и снижая усталость и сонливость..., — сказала Ладнова

Она отметила, что кофеин вызывает привыкание и если человек решит поменять свой привычный напиток, он может столкнуться с частыми головными болями, стать раздражительным.

Врач–эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что традиционный утренний кофе нельзя пить на голодный желудок, поскольку это может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ, в частности, гастрита, панкреатита и язвы, передает сайт argumenti.ru.

Ранее испанские диетологи рассказали, что кофе усиливает защитный эффект против сердечно–сосудистых заболеваний и гипертонии, снижает риск развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний, улучшает чувствительность к инсулину. Однако далеко не весь кофе полезен, поэтому необходимо обращать внимание на сорт, степень обжарки и помола зерна, писал ФАН.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Названы три признака полезного для здоровья кофе

врач-диетологздоровьекофе
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте