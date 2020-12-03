Приказ о внесении изменений в водительское удостоверение вступил в силу в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России 3 декабря вступил в силу приказ «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении».

Так, согласно новым правилам, на верхней лицевой стороне документа будет размещаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском.

Кроме того, в ПТС появятся сведения о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства дополнят данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях, говорится в приказе.

Также с 3 декабря меняется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

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