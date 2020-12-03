Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Приказ о внесении изменений в водительское удостоверение вступил в силу в России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Приказ о внесении изменений в водительское удостоверение вступил в силу в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России 3 декабря вступил в силу приказ «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении».

Так, согласно новым правилам, на верхней лицевой стороне документа будет размещаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском.

Кроме того, в ПТС появятся сведения о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства дополнят данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях, говорится в приказе.

Также с 3 декабря меняется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Читайте также: В Госавтоинспекции напомнили о введении электронных ПТС

измененияводительские удостоверенияводителям
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте