Синоптик предупредил о похолодании в европейской части России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мощный антициклон приведет к похолоданию в европейской части России. Показатели температуры воздуха опустятся до двузначных значений уже в предстоящие выходные дни. Об этом сообщил в четверг, 3 декабря, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Суть такова, что отрог антициклона, который распространялся с востока, трансформируется в центре европейской части России в по-настоящему мощный, огромный антициклон, установившийся надолго. Такой процесс зимой способствует понижению температуры, так что будет постепенное похолодание, — сказал он.

Синоптик отметил, что похолодание начнется в субботу, 5 декабря, и потом температура будет понижаться каждый день на 1–2 градуса.

Вильфанд добавил, что антициклон будет формировать холодную погоду в центре европейской части России минимум до середины следующей недели, и предпосылок для потепления пока нет. Однако существенных осадков в этот период не ожидается и часто стоять солнечная погода, сообщает ТАСС.

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