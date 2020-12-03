Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды

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Британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис рассказала, как быстро избавиться от простуды. Она назвала три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих препаратов.

Так, первым способом является использование спрея для горла, который создает защитный барьер от микробов.

— Простуда проникает в организм через слизистые оболочки — в основном через рот и нос. Исследования показали, что спрей может сократить продолжительность симптомов простуды вдвое, — сообщила врач.

Также она порекомендовала для лечения использовать эхинацею. Но добавила, что ее нельзя применять детям.

Кроме того, Джарвис посоветовала принимать витамин С или продукты, содержащие его. Это цитрусовые, брокколи, перец, брюссельская капуста и картофель.

Медик отметила, что необходимо часто мыть руки теплой водой с мылом, а также чихать и кашлять в одноразовые салфетки, тут же их выбрасывая, передает издание Express.

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