В Роскачестве рассказали об опасности мандаринов

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Cпециалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев рассказал об опасности мандаринов. Также он объяснил, как разобраться в сортах мандаринов, делая предновогодние покупки.

Он отметил, что если человек предпочитает абхазские мандарины, то искать их нужно на прилавках только после середины декабря.

— При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины, то есть гибрид мандарина и апельсина. Это уже установили потом в лабораторных условиях, — рассказал специалист Роскачества в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что проблем с качеством у этих фруктов выявлено не было, их можно есть без опасений. Но необходимо учитывать, что мандарины являются сильным аллергеном.

Киселев пояснил, что в мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию.

Также аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не советуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка.

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