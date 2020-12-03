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На почте Деда Мороза раскрыли главные новогодние желания детей
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

На почте Деда Мороза раскрыли главные новогодние желания детей

Юлия Курганова

Общество

Чаще всего дети просят у Деда Мороза смартфоны. Именно это новогоднее желание оказалось самым популярным. Об этом рассказали на почте новогоднего волшебника в Великом Устюге.

— На первом месте у нас в этом году — мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L». Третье занимает техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты, — сообщила руководитель отделения почты в Устюге Наталья Медведкова.

Она добавила, что также дети часто просят велосипеды.

Также популярными желаниями являются получить пижаму-кигуруми в форме единорога, машинки на пульте управления и игрушечную акулу.

Медведкова рассказала, что им отправляют письма и взрослые. Они зачастую мечтают о здоровье, счастье и благополучии. Но есть и те, кто просит автомобиль и квартиру.

В этом году особенно часто просят здоровья: чтобы кончилась пандемия COVID-19, и все снова зажили привычной жизнью, без медицинских масок, отметила руководитель отделения почты Деда Мороза, пишет газета «Известия».

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