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Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 3 декабря

Юлия Курганова

Город

В четверг, 3 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус четырех до двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от шести до одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление останется высоким, температура воздуха сохранит отрицательные значения в течение суток и будет в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для большинства людей такие внешние условия являются вполне комфортными и не должны вызвать метеопатических реакций. Метеочувствительным людям, которые склоны к сосудистым спазмам и страдают частыми приступами мигрени, вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью, вегетативными и психоэмоциональныи расстройствами желательно принять лекарственные препараты, назначенные врачом, чтобы избежать осложнений и нежелательных реакций.

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