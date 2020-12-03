Роскачество обнаружило видовую подмену в консервах печени трески

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Роскачество впервые провело исследование консервированной печени трески. Специалисты проверили 17 российских торговых марок и три зарубежные.

Эксперты Роскачества оценивали безопасность продукции. Они проверили наличие токсичных элементов, антибиотиков и паразитов в образцах. Также специалисты оценивали вкус, цвет, запах и консистенцию.

Согласно результатам экспертизы, печень трески торговых марок «Ашан», «Вкусные консервы», «Баренц», «Боско-Морепродукт», «5 Морей», «Ультрамарин», ICan и Nord Pilgrim» соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. В консервах «Спецзаказ» специалисты нашли видовую подмену. ДНК рыб рода трески (атлантической или тихоокеанской) не была обнаружена. Это является нарушением, потому что производитель размещает в маркировке недостоверную информацию и тем самым вводит в заблуждение потребителя. Рейтинг товара обнулен за фальсификацию.

Продукция «Гостово» не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли (ее меньше установленного норматива). Консервы «ГОСТ» и «КитБай» не соответствовали установленным нормативам по органолептическим показателям. Информация о нарушениях направлена в контрольно-надзорные органы.

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