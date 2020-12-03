Сайт с информацией о найме людей с инвалидностью появился в России

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Проект «Работать может каждый», направленный на создание базы знаний о найме людей с инвалидностью для работодателей и соискателей, был запущен в России. Работа в этом направлении была проделана сервисом поиска работы Worki совместно с общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья». Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Worki.

Уточняется, что каждый год в мире проводится Международный день инвалидов. Его провозгласили на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. Ассамблея призвала государства ООН проводить мероприятия, которые будут направлены на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

В пресс-службе пояснили, что соискатели смогут узнать, где искать работу, стоит ли сообщать об инвалидности и какие льготы полагаются сотруднику. Также на сайте специалисты собрали полезные ссылки (программы, приложения и сервисы) для людей со всеми видами инвалидности.

В самом сервисе Worki также появился фильтр вакансий, которые доступны для людей с инвалидностью — они помечены специальным символом, передает РИА Новости.

Также там добавили возможность соискателей прибавлять поле «Есть инвалидность» и отмечать свою группу при регистрации.

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