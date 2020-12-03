Минздрав и Роспотребнадзор доложат о мерах борьбы с COVID-19 в регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор обязаны представить доклад о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в российских регионах до 7 декабря 2020 года. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили на сайте правительства РФ.

Уточняется, что региональным властям поручили обеспечить в короткие сроки организацию оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на дому, бесперебойное обеспечение больных необходимыми лекарствами, а также принятие адекватных мер санитарно-эпидемиологического характера.

Властям необходимо предоставить данную информацию в Минздрав и Роспотребнадзор до 4 декабря, после — каждую неделю.

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