«Дисплазия и артрит»: кинолог рассказал об опасности тяжелых нагрузок для щенков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Каждый хозяин хочет, чтобы его питомец, например маленький щенок, вырос крепким, здоровым и послушным псом. Однако чрезмерные старания могут иметь опасные последствия, предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, слишком тяжелые нагрузки на подрастающее животное чреваты проблемами со здоровьем.

— Это может быть дисплазия, остеохондроз, артрит и другие подобные заболевания. Очень важно не забывать, что кости собаки развиваются до 12 месяцев, до этого момента уделяйте основное внимание не физическим нагрузкам, а воспитанию и базовому послушанию, — сказал эксперт в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

Кинолог отметил, что в период роста собаку нужно воспитать, обучив командам «рядом», «ко мне», «нельзя», «ждать», «сидеть», «лежать». Каждую новую команду, уточняет Голубев, нужно отрабатывать не более четырех–пяти раз. Такая тренировка может укладываться в 15 минут.

Щенок должен с самого начала знать свое место в доме, хотя можно позволить ему определить его самостоятельно. Тем не менее необходимо провести четкие границы того, что питомцу дозволено, а что нет, заключил специалист.

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