Колонии и СИЗО могут убрать из российских городов

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Министерство юстиции России прорабатывает возможность удаления колоний и СИЗО из городов России. Об этом сообщил руководитель ведомства Константин Чуйченко в четверг, 3 декабря.

Он также отметил, что ведомство работает над формированием пилотного проекта.

— Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать эту, скажем так, действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать для этого отдельные площадки, — пояснил Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, учреждениям Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) необходимы преобразования. Он добавил, что в данный момент готовятся изменения в концепцию развития органа власти, суть которых в том, чтобы удалить из российских городов СИЗО и колонии.

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