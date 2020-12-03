«Пожелайте нам хорошего отдыха»: Агата Муцениеце отправилась с детьми на Мальдивы

Фото: instagram.com/agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте, что она вместе со своими детьми — сыном Тимофеем и дочерью Мией — улетает на отдых. Артистка опубликовала семейный снимок из салона самолета.

— Угадайте, куда мы летим? И пожелайте нам хорошего отдыха, — обратилась артистка к своим фанатам.

Фанаты звезды поступили так, как и посоветовала им их кумир, и пожелали ей счастливого пути: «Ура! На Мальдивы всей семьей»; «Молодцы какие, улыбашки»; «Рад за вас, удачи»; «Отдохните там за ужасный 2020 год».

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