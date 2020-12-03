Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анна Семенович и Сергей Устюгов примут участие в проекте «Спортивные выходные»
Фото: pixabay.com

Анна Семенович и Сергей Устюгов примут участие в проекте «Спортивные выходные»

Ростислав Зубков

Спорт

В эти выходные в лекциях и тренировках проекта «Спортивные выходные» примут участие звездные гости. Они проведут ряд уроков и мастер-классов, которые можно взять на вооружение для развития здоровья.

Так, в субботу, 5 декабря, в 14:00 в студию «Спортивных выходных» придет актриса Анна Семенович. Вместе с тренерами она покажет основы скандинавской ходьбы.

В воскресенье, 6 декабря, в десять утра зрители «увидятся» с заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. Она проведет урок пилатеса, нацеленный на достижение координации между телом, умом и духом.

Двумя часами позже, в полдень, студию посетят известные российские лыжники Сергей Устюгов и Иван Кириллов, чтобы провести функциональную тренировку на силу и выносливость.

Все трансляции мероприятий проводятся на YouTube-канале проекта.

Читайте также: «Нашу женственность просто прячут»: Семенович порассуждала о жизни современных женщин

СпортпроектАнна Семенович
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Все мнения
О проекте