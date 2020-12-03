Анна Семенович и Сергей Устюгов примут участие в проекте «Спортивные выходные»

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В эти выходные в лекциях и тренировках проекта «Спортивные выходные» примут участие звездные гости. Они проведут ряд уроков и мастер-классов, которые можно взять на вооружение для развития здоровья.

Так, в субботу, 5 декабря, в 14:00 в студию «Спортивных выходных» придет актриса Анна Семенович. Вместе с тренерами она покажет основы скандинавской ходьбы.

В воскресенье, 6 декабря, в десять утра зрители «увидятся» с заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. Она проведет урок пилатеса, нацеленный на достижение координации между телом, умом и духом.

Двумя часами позже, в полдень, студию посетят известные российские лыжники Сергей Устюгов и Иван Кириллов, чтобы провести функциональную тренировку на силу и выносливость.

Все трансляции мероприятий проводятся на YouTube-канале проекта.

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