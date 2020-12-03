Видео о любви дьявола и 2020 года рассмешило Сеть

Фото: youtube.com / Viral Videos

В Сети появился шуточный ролик о знакомстве и любви дьявола и 2020 года. Ролик начинается с того, что 11 месяцев назад Сатана скучал и в приложении нашел 2020 год в образе молодой девушки. Во время общения выясняется, что они оба из Ада.

Они встретились и целый год проводили время вместе как влюбленные. Занимались в пустующих спортзалах, устраивали пикники на стадионах, смотрели кино и воровали туалетную бумагу. После этого Сатана сказал, что не хочет, чтобы этот год заканчивался.

В комментариях к ролику пользователи не стали скрывать эмоций от его просмотра: «Хоть у кого-то был хороший год! В 2020-м я на грани развода»; «Лучше бы этот год поскорее закончился»; «Не знаю, плакать или смеяться. Но этот год точно не был моим»; «Смешно! Если бы это было правдой, я был бы за них рад».

Видео опубликовано на YouTube.

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