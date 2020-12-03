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Путин выразил соболезнования Макрону по поводу кончины экс-президента Франции
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Путин выразил соболезнования Макрону по поводу кончины экс-президента Франции

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин направил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону соболезнования по поводу смерти бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстен. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Жискар д'Эстен, занимавший пост главы государства с 1974 по 1981 год, ушел из жизни в среду, 2 декабря, в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер.

— Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики, — говорится в сообщении.

Путин также отметил, что Жискар д’Эстен принадлежал к поколению ветеранов самой кровопролитной войны в истории. Он хорошо понимал ценность жизни, а также всегда выступал за упрочение мира. По словам президента России, память о бывшем французском лидере навсегда останется в сердцах россиян.

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соболезнованияФранцияВладимир Путин
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