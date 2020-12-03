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Россиянам рассказали об альтернативе горнолыжным курортам Европы
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали об альтернативе горнолыжным курортам Европы

Юлия Ямпольская

Общество

Спрос на российские и турецкие горнолыжные курорты увеличился из-за ограничений въезда на территорию европейских стран, где популярен подобный вид отдыха. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, россияне покупают туры на горнолыжные курорты на новогодние праздники не только в РФ, но и в Турцию — в Кайсери, Эрзурум, Улудагу.

— До некоторых локаций от Стамбула путешественникам придется добираться около трех часов. Но наши туристы все равно покупают такие туры. Поскольку сейчас недоступен отдых на европейских горнолыжных курортах, они выбирают направления, которые открыты, а это в основном Краснодарский край и Турция, — цитирует Осипову РИА Новости.

Она также добавила, что мест в отелях Красной Поляны давно нет. Кроме того, в начале зимнего сезона спрос на горнолыжные туры в Турцию заметно вырос.

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