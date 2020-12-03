Более 820 пациентов с COVID-19 лечатся в больнице в Коммунарке

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Свыше 820 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в больнице в поселке Коммунарка в столице. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

По его словам, в больницу за последние сутки поступили 114 человек.

В ГКБ 40 (Коммунарка) находится на лечении 821 пациент, из них в ОРИТ 242: на ИВЛ 67, НИВЛ 16, HFO2 38, ЭКМО 2. Опубликовано Denis Protsenko Четверг, 3 декабря 2020 г.

— В ГКБ 40 (Коммунарка) находится на лечении 821 пациент, из них в ОРИТ — 242, на ИВЛ — 67, НИВЛ — 16, HFO2 — 38, ЭКМО — два, — написал Проценко в социальной сети Facebook.

Ранее он назвал главную особенность пациентов с COVID-19.

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