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Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Космодамианская набережная Карта всех событий

Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в столице. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Здание находится на Космодамианской набережной, дом 22, строение 1, 1а. Площадь объекта составляет 77,5 тысячи квадратных метров. Врачи центра окажут необходимую консультативно-диагностическую и лечебную помощь пациентам.

Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Около здания предусмотрена автомобильная стоянка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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медицинский центр#профилактикаМосква
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