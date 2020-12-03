Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в Москве
Россия, Москва, Космодамианская набережная Карта всех событий
Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в столице. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Здание находится на Космодамианской набережной, дом 22, строение 1, 1а. Площадь объекта составляет 77,5 тысячи квадратных метров. Врачи центра окажут необходимую консультативно-диагностическую и лечебную помощь пациентам.
Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Около здания предусмотрена автомобильная стоянка, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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