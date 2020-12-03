Режим ЧС ввели в 20 городах и 66 районах Сербии из-за коронавируса

Фото: YouTube.com / Varan Media

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 20 городах и 66 районах Сербии из-за роста числа заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщили в Министерстве государственного и местного самоуправления Сербии в четверг, 3 декабря.

Ранее сообщалось, что в четверг на территории страны за сутки выявили 7802 пациента с коронавирусом. Общее количество зараженных увеличилось до 199 158. За минувшие сутки в Сербии скончался 61 человек с подтвержденным коронавирусом, всего умерли 1765 человек.

— До сегодняшнего дня, 3 декабря, вследствие пандемии COVID-19 чрезвычайная ситуация провозглашена на территории 86 административных единиц, точнее, на всей территории 20 городов и 66 общин (районов — прим.«ВМ»), — говорится в сообщении.

Так, режим ЧС действует в крупных городах, таких как Белград, Нови-Сад и Ниш, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: США обновили суточный рекорд по числу смертей от коронавируса