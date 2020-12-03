Мужчина с пистолетом ворвался в кафе на севере Москвы
В одном из кафе на севере столицы посетитель разгуливал с пистолетом в руках. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, по адресу Волоколамское шоссе, дом 1.
— Посетительница заведения обратила внимание на мужчину, у которого был предмет, похожий на пистолет. Как выяснилось во время рейда стражей правопорядка, это было пневматическое оружие, находящееся в свободной продаже, — проинформировали в ведомстве.
В МВД уточнили, что о противоправных действиях мужчины никакой информации не поступало.
Читайте также: Двоих мужчин осудили за аферы со строительной техникой в Подмосковье