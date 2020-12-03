Храп заснувшего у микрофона мужчины в Китае транслировался по всему городу
В одном из китайских городов произошел случай, насмешивший жителей — диспетчер службы оповещения уснул у микрофона, и его храп транслировался по всей округе.
Один из горожан заснял случившееся на видео. На нем зафиксировано, что в городе уже потемнело, практически ничего не видно, однако слышен громкий храп.
За кадром также слышен смех тех, кому пришлось стать свидетелями этой ситуации.
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