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Храп заснувшего у микрофона мужчины в Китае транслировался по всему городу
Фото: youtube.com

Храп заснувшего у микрофона мужчины в Китае транслировался по всему городу

Виктория Родимкина

Курьезы

В одном из китайских городов произошел случай, насмешивший жителей — диспетчер службы оповещения уснул у микрофона, и его храп транслировался по всей округе.

Один из горожан заснял случившееся на видео. На нем зафиксировано, что в городе уже потемнело, практически ничего не видно, однако слышен громкий храп.

За кадром также слышен смех тех, кому пришлось стать свидетелями этой ситуации.

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