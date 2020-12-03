Солистка «Рефлекса» рассказала о свей главной мечте на Новый год

Фото: из личного архива Ирины Нельсон

Из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса в мире, многие знаменитости отказываются принимать участие в концертах и гастролях, а Новый год собираются отмечать в кругу семьи. Такой традиции решила придерживаться и солистка группы «Рефлекс», певица Ирина Нельсон.

Она призналась корреспонденту «Вечерней Москвы», что на праздники отправится в гости к маме в Московскую область.

— В кои-то веке мы проведем Новый год с семьей, — рассказала она, добавив, что планирует подарить маме и родным свою книгу и витамины собственного производства.

Певица также заявила, что главный подарок, который она бы хотела получить в будущем году, — это окончание пандемии и возможность общаться с поклонниками вживую. По словам Нельсон, социальные сети плохая замена настоящему полноценному концерту и общению со зрителем.

— Так получилось, что именно в этом году я реализовала проект, который вынашивала долгих десять лет. Я очень этому рада. Рада тому, что проведу Новый год с семьей и уверена, что скоро конец пандемии. Я убеждена, что он наступит именно в 21 году. И это самое главное, чего я жду от 21 года в подарок — окончания пандемии, истерии, страха и возобновление полноценной жизни. Ведь, прежде всего я артистка и знаю, что тысячи людей каждый день ждут встречи со мной.

Читайте также: «Корпоративы под запретом»: Дана Борисова рассказала, как будет праздновать Новый год