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Солистка «Рефлекса» рассказала о свей главной мечте на Новый год
Фото: из личного архива Ирины Нельсон

Солистка «Рефлекса» рассказала о свей главной мечте на Новый год

Рафаэль Залян

Звезды

Из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса в мире, многие знаменитости отказываются принимать участие в концертах и гастролях, а Новый год собираются отмечать в кругу семьи. Такой традиции решила придерживаться и солистка группы «Рефлекс», певица Ирина Нельсон.

Она призналась корреспонденту «Вечерней Москвы», что на праздники отправится в гости к маме в Московскую область.

— В кои-то веке мы проведем Новый год с семьей, — рассказала она, добавив, что планирует подарить маме и родным свою книгу и витамины собственного производства.

Певица также заявила, что главный подарок, который она бы хотела получить в будущем году, — это окончание пандемии и возможность общаться с поклонниками вживую. По словам Нельсон, социальные сети плохая замена настоящему полноценному концерту и общению со зрителем.

— Так получилось, что именно в этом году я реализовала проект, который вынашивала долгих десять лет. Я очень этому рада. Рада тому, что проведу Новый год с семьей и уверена, что скоро конец пандемии. Я убеждена, что он наступит именно в 21 году. И это самое главное, чего я жду от 21 года в подарок — окончания пандемии, истерии, страха и возобновление полноценной жизни. Ведь, прежде всего я артистка и знаю, что тысячи людей каждый день ждут встречи со мной.

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