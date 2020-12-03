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Восемь ноутбуков украли из организации в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Восемь ноутбуков украли из организации в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Покровка, 3/7с1А Карта всех событий

Восемь ноутбуков украли из организации в центре столицы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Покровка, дом 3/7, строение 1а. Общая сумма ущерба составила 520 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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