Восемь ноутбуков украли из организации в центре Москвы
Россия, Москва, улица Покровка, 3/7с1А Карта всех событий
Восемь ноутбуков украли из организации в центре столицы. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
Инцидент произошел по адресу улица Покровка, дом 3/7, строение 1а. Общая сумма ущерба составила 520 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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