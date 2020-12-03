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Пентагон назвал Россию, Китай и терроризм главными угрозами для Америки
Фото: youtube.com / TOP TEN

Пентагон назвал Россию, Китай и терроризм главными угрозами для Америки

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Китай, Россия и террористы — вызовы, с которыми необходимо считаться Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в четверг, 3 декабря.

— Россия, Северная Корея, Иран, террористы, много всякого происходит и будет происходить, — сказал он во время трансляции оборонного форума.

Марк Милли уточнил, что значительной является угроза со стороны Китая. Военнослужащий отметил, что КНР в ближайшие десятилетия может попытаться уравновесить возможности своей армии с американской.

Китай намерен собрать сильную армию, которая сможет выступить в космосе и киберпространстве, заявил Марк Милли. Он также добавил, что КНР планирует начать доминирование в вооруженном конфликте к середине века, сообщает РИА Новости.

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