Синоптик предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении

Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Москву пришла зимняя погода, но пока снега до конца следующей рабочей недели не ожидается. Ночные температуры в воскресенье, 6 декабря, будут от минус восьми до тринадцати градусов, а днем будет от пяти до семи градусов мороза.

— Объяснение очень простое. Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением. Давление значительно превышает нормы, — сообщил синоптик.

Вильфанд отметил, что с 6 по 8 декабря давление в столице будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба, что является значительным. Он уточнил, что антициклон очень устойчивый, поэтому морозная погода продержится до конца рабочей недели, передает РИА Новости.

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