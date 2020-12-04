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Синоптики пообещали москвичам облачную погоду со снегом 4 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптики пообещали москвичам облачную погоду со снегом 4 декабря

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 4 декабря, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода, местами будет идти слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус четырех до двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от шести до одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе установился зимний характер погоды с колебаниями атмосферного давления на повышенном фоне. Кислородный режим благоприятный. Это комфортные, тонизирующие погодные условия для практически здоровых и не метеозависимых людей. Но у лиц с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями даже при благоприятных внешних условиях высока вероятность появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения самочувствия. Связано это с влиянием атмосферных колебаний и низких температур на сосуды, что может сопровождаться сосудистыми спазмами, резкими повышениями или снижениями артериального давления, приступами стенокардии и мигрени, головокружением. Поэтому нужно контролировать давление, не допускать его резких скачков и принимать лекарства, назначенные врачом.

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