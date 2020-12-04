«Сотрясает воздух»: Пушков — о призыве Санду вывести миротворцев из Приднестровья

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Избранный президент Молдавии Майя Санду решила сделать вывод российских миротворцев из Приднестровья фундаментом своей внешней политики, однако в этом ее никто не поддерживает. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск, которая охраняет склады с оружием. Вместо контингента миротворцев, по мнению нового молдавского лидера, в регионе должны расположиться гражданские наблюдатели под эгидой ОБСЕ, а хранящееся там вооружение следует ликвидировать.

В свою очередь Пушков обратил внимание, что требование Санду не находит поддержки ни у молдавского парламента, ни у правительства. Кроме того, сами жители Приднестровья не одобряют ее идеи, утверждает сенатор.

— Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет, — заключил он на своей странице в Twitter.

Напомним, еще до распада СССР, в 1991 году, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии. В 1992-м, после вооруженного конфликта, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

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